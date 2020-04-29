Мадрид, , 19:39 — REGNUM Разыгрывающий баскетбольного мадридского «Реала» Факундо Кампаццо заинтересовал клубы Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает портал Eurohoops.

Согалсно информации источника, 29-летний испанец заинтересовал «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Отметим, что у игрок действует пятилетнее соглашение с «Реалом», которое он заключил в прошлом годом. В контракте прописан пункт об обязательно выкупе.

В этом сезоне Евролиги разыгрывающий набирал 9,9 очка и 7,1 передачи в среднем за игру.