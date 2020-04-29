Казань, , 19:18 — REGNUM Нападающий Данис Зарипов поставил подпись под новым соглашением с клубом Континентальной хоккейной лиги казанским «Ак Барсом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне 39-летний Зарипов принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отличился 27 (13+14) очками при показателе полезности «+2».

Зарипов является единственным игроком, выигравшим Кубок Гагарина пять раз — трижды в составе «Ак Барса» (2009, 2010, 2018) и дважды будучи игроком магнитогорского «Металлурга» (2014, 2016).