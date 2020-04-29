Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» продлит соглашение с действующим генеральным менеджером Скоттом Перри еще на один год, информирует журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Американский баскетбольный руководитель и бывший тренер Скотт Перри сохранил свой пост генерального менеджера «Никс», который занимает с 2017 года, несмотря на то, что в клубе недавно произошла смена президента клуба.

Новым президентом баскетбольного клуба стал бывший агент Аллена Айверсона и Леброна Джеймса Леон Роуз.

Регулярный чемпионат НБА приостановлен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. На момент паузы в лиге «Никс» занимают 12-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, выиграв 21 игру в 66 встречах чемпионата.