Лондон, , 18:22 — REGNUM Французский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле изъявил желание покинуть команду.

Согласно информации портала Telefoot, «Тоттенхэм» согласился продать футболиста, однако только в том случае, если получит равноценное предложение. Ранее упоминалось, что «Барселона» готова предложить за француза двух защитников — Самюэля Умтити и Нельсона Семеду.

У француза сложились напряжение отношения с новым главным тренером «шпор» Жозе Моуриньо.

Напомним, что «Тоттенхэм» приобрел полузащитника прошлым лето, выкупив его у «Лиона» за 65 миллионов фунтов. В этом сезоне Танги провел 19 матчей в АПЛ и отличился 4 (2+2) результативными очками по системе «гол+пас».