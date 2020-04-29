Москва, , 18:24 — REGNUM Чемпионат Европы по тяжелой атлетике будет проходить в Москве с 30 октября по 8 ноября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Изначально ЧЕ должен был пройти в Москве с 4 по 12 апреля.

В марте из-за распространения новой коронавирусной инфекции чемпионат перенесли на 13−21 июня. Однако позже исполком EWF (Европейская федерация тяжёлой атлетики) вновь перенес турнир, не уточнив даты проведения.