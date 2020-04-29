Буэнос-Айрес, , 23:21 — REGNUM Легенда аргентинского футбола Диего Марадона рассчитывает на помощь свыше в борьбе с пандемией, пишет CNN.

Обращаясь к давней истории, когда в ответ на обвинения, что на чемпионате мира-1986 он забил гол рукой, Марадона ответил, что «это была рука Бога», экс-футболист высказал отношение к коронавирусу.

«Сегодня я прошу эту «руку» положить конец пандемии, чтобы люди могли снова жить своей жизнью, здоровыми и счастливыми, — сказал Марадона, — никто из нас не Рэмбо, чтобы выиграть эту войну, потому что даже Рэмбо проигрывает против этого вируса».