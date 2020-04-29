Барселона, Испания, , 17:57 — REGNUM Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген запросил у клуба 18 миллионов евро в год, которые игрок намерен получать по новому контракту, сообщает портал Marca.

Согласно информации испанского портала, «сине-гранатовые» не планируют расставаться с талантливым вратарем, однако условия, выставленные немцем, не приемлемы в нынешней ситуации. Сообщается, что «Барселона» уже начала искать замену неугомонному Тер Штегену.

Напомним, что ранее «Барселона» проявляла интерес и почти согласовала сделку с вратарем голландского «Аякса» Андре Онана, который является воспитанником футбольной академии «каталонцев».

Команду также может покинуть второй вратарь «Барселоны» бразилец Нето. Руководство клуба планировало выручить за игрока 20 миллионов евро.

Контракт Марка-Андре Тер Штеген с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2021−2022 годов. В этом сезоне немец принял участие в 26 матчах испанского чемпионата, пропустив 29 мячей в свои ворота.