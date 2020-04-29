Магнитогорск, Челябинская область, , 17:33 — REGNUM Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин близок к подписанию контракта с петербургским СКА, сообщается на портале Sport24.

Напомним, что игрок принял решение не оставаться в «Металлурге», несмотря на то, что руководство «магнитогорцев» предлагало защитнику новый контракт, но Антипина не устроили условия, предложенные клубом. В «Магнитке» Виктор Антипин получал 125 миллионов рублей за сезон.

В ближайшее время будет объявлено о расторжении контракта с защитником, и Антипин выйдет на рынок свободных агентов, где его с большой вероятностью заберет СКА.

В минувшем сезоне 27-летний игрок отличился 19 (5+14) результативными баллами в 60 матчах регулярного чемпионата.