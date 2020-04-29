Нур-Султан, , 16:55 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» предложил новые контракты трем игрокам основного состава.

Согласно сообщениям портала Bestnews. kz, вратарь Эдвард Паскаль и нападающие Корбан Найт и Дастин Бойд получили новые контрактные предложения. Их соглашения с казахстанским клубом истекают 30 апреля.

29-летний Эдвард Паскаль принял участие в 46 матчах регулярного чемпионат из 62 возможных, записав на свой счет один «сухарь». Коэффициент надежности голкипера в этом сезоне составил 1,98.

В минувшем сезоне 29-летний Корбан Найт набрал 41 (20+21) очко в 60 матчах чемпионата при показателе полезности «+5».

33-летний Бойд завершил регулярный чемпионат с 20 (12+8) набранными очками в 51 матче.