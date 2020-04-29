Уфа, , 16:39 — REGNUM Нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв может перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев», где начинал свою профессиональную карьеру, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По данным источника, форвард «Флайерз» является приоритетной целью для «уфимцев» в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что в случае перехода Воробьёва, игрок будет выступать на позиции центр-форвард во втором звене.

Согласно утверждениям СМИ, тренерский штаб «Салавата» планирует сделать финское трио в первом звене нападения. «Уфимцы» рассчитывают приобрести форварда петербургского «СКА» Йоонас Кемппайнена.

Контракт 23-летнего Михаила Воробьёва с «Филадельфией» истекает 1 июля и игрок может вернуться на родину. Россиянин уехал за океан летом 2017 года, после чего год провел в фарм-клубе «Флайерз» в АХЛ и лишь на следующий год был вызван в НХЛ. За два сезона в НХЛ нападающий провел 35 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-5».