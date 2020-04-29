Коннектикут, США, , 16:22 — REGNUM Именитый спортивный портал ESPN составил рейтинг лучших молодых футболистов современности. Отметим, что в рейтинге фигурируют игроки строго не старше 21 года.

ESPN не стал включать в первую пятерку топа норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда, который сенсационно начал сезон за «Зальцбург», наколотив в групповой стадии Лиги чемпионов восемь голов и отдал одну голевую передачу. Это был его дебют в Лиге чемпионов и он смог побить рекорды Месси и Роналду, а, перейдя в «Боруссию», установил еще один рекорд, отличившись девятью голами и двумя передачами в первых восьми матчах в чемпионате Германии. При этом в тройку попал сокомандник Холанда англичанин Джейдон Санчо, строчкой выше оказался защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, а лидером рейтинга стал француз Киллиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Рейтинг лучших молодых футболистов по версии ESPN выглядит так:

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция)

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия)

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия)

4. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

5. Кай Хаверц («Байер», Германия)

6. Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды)

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)

8. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

9. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)

10. Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия).