Москва, 29 апреля 2020, 16:05 — REGNUM Выплаты спортсменам в условиях пандемии коронавируса сохранила Федерация бокса России. Об этом 29 апреля заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв, сообщает ТАСС.
«Да, мы сохраняем все выплаты спортсменам, в том числе олимпийским чемпионам», — сказал Кремлёв.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация бокса России выделила 100 млн рублей) на меры по борьбе с коронавирусом.
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