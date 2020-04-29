Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) может начать следующий сезон регулярного чемпионата в декабре. Об этом 29 апреля сообщил журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

«Вариант отсрочки начала следующего сезона до декабря действительно обсуждался НХЛ с клубами», — написал Лебрюн.

Он добавил, что НХЛ планирует провести полноценный сезон с 82 матчами, даже если он стартует в декабре.

В этом случае будет отменён матч звёзд, сократятся рождественские каникулы, а календарь игр будет более плотным. Регулярный чемпионат при этом завершится в мае, а матчи плей-офф — в июле.

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