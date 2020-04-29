Уфа, , 15:07 — REGNUM Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин покинет команду. Об этом 29 апреля сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что претендентом на пост наставника команды является финский тренер Тони Ламса, который ранее входил в штаб Цулыгина и Эркки Вестерлунда.

Напомним, Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с сезона 2018/19. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду».

В нынешнем сезоне «Салават» вышел во второй раунд плей-офф, в котором должен была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.

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