Ньон, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Матчи футбольной Лиги наций будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 апреля сообщает Independent.

По информации издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривают два варианта календаря.

Согласно одному из них, в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трёх до шести игр. Второй вариант предусматривает создание дополнительных окон для матчей сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021 года.

Напомним, матчи Лиги наций были запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.