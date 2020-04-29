Турин, Италия, , 13:38 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сдал четвёртый тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Об этом 29 апреля сообщает Football Italia.

Отмечается, что Дибала собирается пройти более интенсивное лечение, поскольку в мае команда планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

При этом он сдаст кровь для анализа на наличие антител. Если их выявят, то врачи назначат новый курс лечения.

Напомним, 21 марта Дибала сообщил о положительном результате теста на коронавирус. 1 апреля второй тест оказался отрицательным. А третий тест вновь был положительным.

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