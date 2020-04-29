Цюрих, Швейцария, , 13:29 — REGNUM Расходы, связанные с переносом Олимпийских игр в Токио, составят сотни миллионов долларов. Об этом 29 апреля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Хотя точную цифру сложно назвать, мы уже знаем, что нам придется взять на себя расходы в размере нескольких сотен миллионов долларов», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

По словам главы МОК, организация будет нести ответственность за свою долю расходов, связанных с переносом Игр с 2020 на 2021 год.

Напомним, 28 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не обещал МОК покрыть дополнительные расходы, связанные с переносом Олимпиады.

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