Токио, , 12:04 — REGNUM Олимпийские игры в Токио нельзя будет провести, если не справиться с коронавирусом. Об этом 29 апреля заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По словам Абэ, в условиях пандемии коронавируса проведение летней Олимпиады будет невозможно даже в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори заявил, что Игры в Токио могут быть отменены, если к лету 2021 года не удастся справиться с коронавирусом.

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