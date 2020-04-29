Вашингтон, 29 апреля 2020, 09:49 — REGNUM Трансферные соглашения с лигами Канады и Европы на сезон 2020/21 продлила Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе НХЛ.
Отмечается, что трансферные соглашения продлены с лигами Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.
Кроме того, на год продлено соглашение с канадскими хоккейными лигами. Новое соглашение подписано с лигой Швейцарии.
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