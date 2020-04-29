Москва, 29 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) представит списки новых тренеров сборных России в Министерство спорта РФ на утверждение. Об этом 28 апреля заявил глава СБР Владимир Драчёв, сообщает ТАСС.
«Списки, конечно, будут в любом случае подаваться. Я думаю, списки пойдут и будут рассмотрены в ближайшее время», — сказал Драчёв.
По его словам, в этом вопросе нужно будет ориентироваться на реакцию Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правление СБР утвердило Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на пост старших тренеров сборной России по биатлону. Драчёв заявил, что голосовал против их назначения.
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