Нью-Йорк, США, , 01:17 — REGNUM Сорок лучших футболистов XXI века назвали эксперты портала Besoccer совместно с ProFootballDB, проанализировав их результативность по системе рейтингов ELO. Об этом 28 апреля говорится в сообщении Besoccer.

Первое и второе места среди «лучших из лучших» ожидаемо поделили Лионель Месси и Криштиану Роналду, набравшие в составленном рейтинге 100 максимальных баллов.

«Он единственный, кто превосходит цель, сгенерированную за матч в среднем (1,13) «, — пишут в спортивном издании.

Отмечается, что при оценке игроков в мире футбола авторы подразумевали о наличии у них концепций, которые оказывают наибольшее влияние на игру.

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