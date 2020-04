Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 01:14 — REGNUM 28 апреля в рамках третьего тура группы A онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe встретились коллективы Heretics и Complexity. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой французов.

Счет по картам:

Nuke: Heretics 16:7 Complexity

Mirage: Heretics 14:16 Complexity

Dust2: Heretics 22:18 Complexity

MVP встречи с 95% голосов пользователей HLTV был признан французский киберспортсмен Брайан «Maka» Канда, набравший статистику 92−52. Средний урон игрока за раунд составил 96,2.

Heretics, одержав третью победу подряд и набрав 9 очков, укрепились на второй позиции. Пятерка из Complexity без очков осталась на последнем месте.