Москва, , 23:36 — REGNUM 22-летний хавбэк ЦСКА и молодежной сборной России Константин Кучаев поделился мнением о приостановленном сезоне и «Зените»: «Я обеими руками за то, что РПЛ надо возобновить. Надо завершить сезон и решить, кто вышел в ЛЧ, а кто вылетел. Не стоит называть «Зенит» чемпионом, пока он таковым не станет».

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набравший 50 очков после 22-х туров. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» соответственно занимают вторую, третью и четвертую позиции. ЦСКА расположился на пятом месте.