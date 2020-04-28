Рио-де-Жанейро, Бразилия, 28 апреля 2020, 22:52 — REGNUM 28 апреля команды NiP и ENCE встретились в рамках третьего тура группы A квалификаций на Major Rio 2020. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась поражением финнов со счетом 1:2.
Счет по картам:
Train: NiP 22:19 ENCE
Overpass: NiP 17:19 ENCE
Inferno: NiP 16:5 ENCE
Самым ценным игроком встречи стал 27-летний финский снайпер Алекси «allu» Ялли, коэффициент k/d которого составил 1,33, а средний урон за раунд — 87,5.
Эта победа стала для шведского коллектива третьей подряд в группе A. На данный момент NiP занимают первое место. ENCE с 3-мя баллами опустился на седьмую позицию.