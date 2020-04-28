Рио-де-Жанейро, Бразилия, 28 апреля 2020, 22:21 — REGNUM 28 апреля в рамках третьего тура группы A онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe встретились коллективы Dignitas и fnatic. Игра завершилась победой команды Кристофера «GeT_RiGhT» Алесунда со счетом 2:1 на картах Overpass (25:22) и Dust2 (16:14).
Самым ценным игроком встречи был признан шведский экс-игрок NiP Кристофер «GeT_RiGhT» Алесунд, набравший статистику 88−76. Средний урон шведа за раунд составил 77,7.
Dignitas, одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, поднялся на шестое место. Fnatic с тем же количеством очков расположился позицией выше.