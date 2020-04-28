Монако, , 21:27 — REGNUM Руководство «Монако» отказалось выкупать 25-летнего опорного полузащитника «Челси» и сборной Франции Тьемуэ Бакайоко, который текущий сезон провел в составе «монегасков» на правах аренды. У французского клуба есть возможность выкупа футболиста за 42 миллиона евро.

Летом 2017-го года Бакайоко перешел из «Монако» в «Челси» за 40 миллионов евро. На данный момент стоимость француза по оценкам transfermarkt составляет 25,5 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбэк принял участие в 20-ти матчах, в которых отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами.