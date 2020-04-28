Челябинск, , 18:26 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила уход с поста главного тренера Владимира Юрзинова-младшего 30 апреля.

Юрзинов стал наставником «челябинцев» 2 ноября 2019 года, сменив на этом посту Петериса Скудру. В этом сезоне «Трактор» занял предпоследнее место в рамках Восточной конференции, набрав 56 очков в 62 играх.

Главным кандидатом на место Юрзинова является специалист Анвар Гатиятулин, который ранее уже возглавлял «Трактор», завоевав с ними бронзовые медали в сезоне 2017−2018 годов.