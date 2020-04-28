Москва, , 17:57 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями о своем возможном возвращении в родной французский чемпионат.

«Я один из тех, кто живет в настоящем, и всегда был, потому что в футболе все происходит очень быстро. Но, конечно, если бы у меня была такая возможность, я бы подумал. Кроме того, если вы европеец, вы мечтаете сыграть в одном из лучших чемпионатов на континенте. Но я уже делаю все, что в моих силах, чтобы быть лучшим. Играть в Лиге 1? Да, я хотел бы, чтобы. Это нормальное желание, если вы француз. Я всегда играл за границей, поэтому, если у меня есть шанс, я не против вернуться», — цитирует слова Жиго портал Goal.com

В этом сезоне Жиго провел за «Спартак» 19 матчей и отличился 4 голами и одной голевой передачей.