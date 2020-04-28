Париж, , 16:59 — REGNUM Согласно информации журналиста Бертрана Латура, чемпионат Франции по футболу не будет возобновлен.

Опираясь на информацию, размещенную в «твиттере» журналиста, нынешний сезон Лиги 1 не будет доигран в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то, что чемпионат планировалось возобновить в середине июня. Следующий сезон должен традиционно начаться в августе.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии планируют возобновить 14 июне, однако, если ситуация с коронавирусом не позволит этого сделать в назначенную дату, сезон будет досрочно завершен.