Подольск, Московская область, , 16:21 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Михаилом Кравецом, сообщает пресс-служба команды. Контракт будет рассчитан на один сезон.

В прошедшем сезоне под руководством Кравеца «Витязь» занял седьмое в турнирной таблице Западной конференции и, соответственно, прошел в стадию плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде игр на вылет подмосковной команде попался петербургский СКА, который в ноябре, заметив подъем «Витязя», выкупил лидеров клуба. Напомним, что до вмешательства СКА «Витязь» был одним из лидеров конференции и опережал петербургскую команду, но деньги «армейцев с берегов Невы» исправили ситуацию. Таким образом, «Витязь» разгромно уступил серию в четырех матчах.

«Могли ли Самсонов, Аалтонен и Швец-Роговой поменять ход серии? Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому вопросу. Естественно, чем больше хороших игроков в команде, тем легче играть. К сожалению, этих игроков у нас нет и мы должны были своими силами вытаскивать матчи.

Узнаете ли вы когда-нибудь всю правду об их уходе? Наверное, когда-нибудь узнаете», — приводит слова Михаила Кравеца портал «Чемпионат» после проигранной «Витязем» серии против СКА.

Подольский клуб является первой командой, которую возглавил 56-летний специалист. Ранее он на протяжении трех лет работал в тренерском штабе СКА и «Сочи».