Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM На стадионе «Ростов-Арена» обновили футбольный газон и привели его в надлежащее состояние. Об этом 28 апреля журналистам сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«На «Ростов-Арене» завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы начались более месяца назад, 16 марта. На обновление поля было потрачено 1,6 млн рублей вместо запланированных 3 млн рублей. Экономия получилась из-за того, что планы по уходу за газоном были скорректированы после переноса матчей из-за коронавируса.

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