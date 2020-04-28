Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии хотят построить футбольное поле стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукционе опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация Красночетайского района. Футбольное поле планируется построить в районном центре — в селе Красные Четами. Ожидается, что новый спортивный объект появится до 20 августа 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29 851 780 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском и муниципальном бюджетах.

Отметим, что в Чувашии в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» общий объём финансирования в 2020 году составит 178,4 млн рублей, из них 84,8 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 89 млн рублей предусмотрено в республиканской казне, 4,6 млн рублей составят средства местных бюджетов.