Прага, , 10:42 — REGNUM Футбольный сезон в чемпионате Чехии будет возобновлён 25 мая. Об этом 28 апреля сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что 12 мая комитет лиги должен провести собрание, на котором предполагается утвердить план по возобновлению чемпионата.

При этом руководство чешского футбола продолжает вести переговоры с Министерством здравоохранения страны, чтобы подготовить меры, которые позволят клубам вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям.

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