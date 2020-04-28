Москва, , 10:27 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила проведение церемонии закрытия сезона. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе лиги.

«КХЛ приняла решение не проводить церемонию закрытия сезона 2019/20, запланированную на конец мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Решение принято в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией с пандемией коронавируса и досрочным завершением сезона в КХЛ.

Отмечается, что лауреаты командных и индивидуальных призов, которые определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения советом директоров.

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