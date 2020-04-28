Лондон, , 10:20 — REGNUM Сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) может возобновиться 8 июня. Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что 1 мая представители клубов АПЛ встретятся в рамках видеоконференции, чтобы обсудить планы возобновления сезона 2019/20.

Согласно предварительным планам, сезон может возобновиться 8 июня, а завершиться в конце июля. Такой график означает, что клубы должны вернуться к тренировкам с 18 мая.

При этом матчи, скорее всего, придётся проводить без зрителей. А футболисты и персонал клубов пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

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