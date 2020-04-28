Москва, , 09:40 — REGNUM Подпись экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под ещё одним документом признана поддельной. Об этом 27 апреля заявил адвокат Алексей Панич, сообщает ТАСС.

По словам адвоката, адвокаты Международного олимпийского комитета (МОК) представили новый документ, который, по их мнению, объяснял ситуацию с подписями Родченкова на предыдущих девяти документов.

Этот новый, десятый по счёту, документ (аффидевит) был отправлен на экспертизу, которая проводилась английскими и немецкими почерковедами независимо друг от друга.

Каждая из экспертиз показала, что подпись Родченкова сильно отличается от его прежних образцов, которые стояли как на первых девяти аффидевитах, так и на более ранних документах из московской лаборатории.

«Эксперты указали, что либо подпись на десятом аффидевите была выполнена необычным способом по неизвестным причинам, либо же это низкокачественная подделка подписи Родченкова, выполненная иным лицом», — добавил Панич.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта стало известно, что МОК предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) девять показаний с подписью Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Два из них оказались образцами его электронной подписи, а семь — подделкой.

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