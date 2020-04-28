Москва, , 08:58 — REGNUM Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Об этом 27 апреля говорится в открытом письме, опубликованном Союзом конькобежцев России.

По словам 34-летнего спортсмена, он пока не осознал, что это окончательный ухода из спорта.

Напомним, в сентябре 2018 года Ан уже объявлял, что завершает карьеру, однако спустя полгода он вернулся в сборную России.

В составе сборной России Ан завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. До этого он выиграл три олимпийских золота в составе сборной Южной Кореи на Играх-2006.

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