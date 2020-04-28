Токио, , 08:44 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не обещал Международному олимпийскому комитету (МОК) покрыть дополнительные расходы, связанные с переносом Олимпийских игр. Об этом он заявил 28 апреля, выступая в парламенте.

«Я не давал обещаний, что Япония будет нести дополнительные расходы. Это не соответствует действительности», — сказал Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля МОК опубликовал на своём сайте информацию, согласно которой Абэ согласился на покрытие допрасходов.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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