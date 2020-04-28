Ливерпуль, Великобритания, , 01:56 — REGNUM 21-летний французский центральный защитник «Барселоны» с молодежной сборной Франции Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Эвертон». Руководство «сине-гранатовых» намерено выручить за футболиста не менее 20 миллионов евро.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам портала transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Француз в текущем сезоне принял участие в 10-ти матчах во всех турнирах. С середины января текущего года Тодибо выступает на правах аренды за «Шальке-04».