Марсель, Франция, , 19:02 — REGNUM Бывший тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Вилла-Боаш сказал, что не собирается возглавлять команду из Английской премьер-лиги.

«Не вернусь в Англйискую премьер-лигу. Да, в этом чемпионате большие деньги, лучшие футболисты, команды, но мне нравится команду в лиге, в которой играют клубы с разной философией. В Англии все не так», — цитирует главного тренера «Марселя» портал Goal.com.

Напомним, что Виллаш-Боаш уже тренировал две английские команды. В 2011 португалец возглавил лондонский «Челси», но уже через год покинул команду. В 2012 году Андре встал за руль «Тоттенхэм», а в 2014 году перешел в петербургский «Зенит», завоевав с командой один Кубок России (2016), Суперкубок (2015) и чемпионат России (2015).