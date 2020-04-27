Москва, , 17:19 — REGNUM Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что сезон в низших футбольных лигах страны может не возобновится.

«Считаем, что возобновлять сезон в ФНЛ и ПФЛ — нецелесообразно. Не видим смысла заставлять не игравших более полугода футболистов играть 11 матчей за месяц.

В ФНЛ отыграли больше двух третей сезона, думаю, его можно признать завершенным», — цитирует Алаев «Спорт-Экспресс».

Первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает волгоградский «Ротор», набравший 56 очков в 27 турах чемпионата. На второй строчке разместились «Химки», которые по разнице забитых и пропущенных мячей опередили «Чертаново», на счету команд по 54 очка.