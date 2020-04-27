Рим, , 17:02 — REGNUM Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что собирается провести «золотой матч» с «Ювентусом» за звание чемпиона Италии.

«Я бы согласился провести такой матч, возобновление сезона в какой-то степени пойдет нам во вред.

Мы приняли решение, что не можем играть на три фронта, поэтому пожертвовали Лигой Европы. Так мы могли играть раз в неделю, в то время как наши соперники — два раза. Если сезон возобновится, то нам придется играть два матча в неделю, мы потеряем наше преимущество над другими.

Мы отстаем от «Ювентуса» на одно очко. Мы обыграли их в первом круге 3:1, в Суперкубке 3:1 и впереди остался один матч. Объясните мне, должны ли быть вовлечены в борьбу за титул «Интер», у которого на 8 очков меньше, и «Аталанта», набравшая на 14 очков меньше нас?», — цитирует Лотито Goal.com.

«Ювентус» за 26 матчей чемпионата набрал 63 очка. Разместившийся на второй позиции «Лацио», соответственно, набрал 62 очков.