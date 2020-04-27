Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что петербургский «Зенит» может досрочно стать чемпионом этого сезона Премьер-лиги.

Футбольный мяч Дмитрий Садовников

«Если ситуация не позволит возобновить розыгрыш чемпионата и органы власти примут соответствующие решения, то мы признаем первенство состоявшимся. Все 18 команд, которые принимали участие в нынешнего сезоне, останутся в лиге и на следующий сезон. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, то они пополнят РПЛ.

«Зенит» объявят чемпионом, в еврокубки команды попадут в соответствии со своим расположением в турнирной таблице. При этом из-за плотного календаря следующего сезона нам придется на год отказаться от проведения Кубка России. Окончательное решение о судьбе мероприятия будет принято исполкомом РФС», — приводит слова Алиева «СЭ».

«Зенит» лидирует в общем зачете чемпионата, опережая вторую строчку, занимаемую «Локомотивом», на девять очков.