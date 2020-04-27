Берлин, , 13:23 — REGNUM Возможно, что решением руководства Бундеслиги немецкие футболисты будут разделены на тех, с кем можно целоваться, и тех, с кем нельзя, не говоря уже о чем то большем, сообщает The Daily Mail.

После того, как будет восстановлен футбольный сезон, игроков может ожидать новый кодекс поведения от руководства Бундеслиги.

Так, тем игрокам, у которых будут замечены признаки коронавирусной инфекции, будет запрещено целоваться и заниматься сексом. Пить можно будет только из своей бутылки.

Немецких болельщиков также ждут ограничения, им запретят присутствовать на стадионе в количестве большем 300 человек, и даже им запретят трогать любимых игроков.