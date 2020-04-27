Лондон, , 11:46 — REGNUM Делать по пять замен за матч может разрешить клубам руководство Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 26 апреля сообщает The Sun.

Отмечается, что такой режим может быть временно введён после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Это связано с тем, что некоторые команды опасаются большого количества травм из-за напряжённого графика.

Напомним, сезон в АПЛ был остановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира отложены на неопределённый срок.

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