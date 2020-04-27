Ньюкасл, Великобритания, , 11:19 — REGNUM «Ньюкасл Юнайтед» может пригласить Лучано Спаллетти на должность главного тренера. Об этом 27 апреля сообщает Calciomercato.

По информации издания, видеть Спаллетти на посту главного тренера хочет руководство фонда из Саудовской Аравии, который собирается купить «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, Спаллетти ранее тренировал такие клубы, как «Удинезе», «Рома», «Зенит» и «Интер».

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