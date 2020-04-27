Рим, , 10:21 — REGNUM В Италии разрешены индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18-го — командные. Об этом 26 апреля сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что заниматься спортом на открытом воздухе и в парках можно будет с 4 мая. Обязательным условием является соблюдение дистанции не менее двух метров. Спортсмены, выступающие в индивидуальных дисциплинах, смогут тренироваться в спортивных центрах.

Футбольные клубы, а также команды других видов спорта смогут возобновить тренировочный процесс с 18 мая.