Рим, 27 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Неуверенность относительно возобновления чемпионата страны по футболу выразил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора. Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, футболисты «должны заработать эту возможность правильным поведением».
Как 17 апреля сообщало ИА REGNUM, в Италии могут запретить проведение футбольных матчей со зрителями до марта 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Италии могут запретить проведение матчей со зрителями до марта 2021 года