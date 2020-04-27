Рим, , 09:43 — REGNUM Неуверенность относительно возобновления чемпионата страны по футболу выразил министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора. Об этом сообщает Football Italia.

«Мы возобновим тренировки в командных видах спорта с 18 мая, но только в том случае, если условия безопасности и охраны могут быть подтверждены в течение следующих нескольких недель. Ничто не должно восприниматься как должное, и нет уверенности, что сезон возобновится», — сказал Спадафора, которого цитирует.

По его словам, футболисты «должны заработать эту возможность правильным поведением».

Как 17 апреля сообщало ИА REGNUM, в Италии могут запретить проведение футбольных матчей со зрителями до марта 2021 года.

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