Копенгаген, , 08:20 — REGNUM Дания может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом 26 апреля заявил президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер, сообщает Sky Sports.

«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50», — сказал Мёллер.

Он добавил, что необходимо решить некоторые проблемы, прежде чем можно будет говорить, что матчи могут пройти в Копенгагене.

Напомним, чемпионат Европы по футболу перенесён на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, УЕФА решил сохранить название «Евро-2020».

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