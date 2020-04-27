Барселона, Испания, , 03:59 — REGNUM Лучшим игроком в истории футбола, по мнению главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, является бразильский нападающий Роналдо. Об этом 26 апреля сообщили на странице футбольного клуба «Барселона» FCBarcelonaFI.

«Он был феноменален. Да, Криштиану Роналду и Месси играют стабильно на протяжении более длительного периода времени. Но если брать таланты и навыки, то Роналдо остается не превзойденным», — сказал Моуринью.

Роналдо, напомним, за всё время в футболе выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший нападающий сборной Бразилии стал владельцем испанского футбольного клуба «Вальядолид».

Читайте ранее в этом сюжете: «Вальядолид» представил Роналдо в качестве нового президента клуба